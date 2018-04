The Daily Telegraph su City-Liverpool: "La furia di Guardiola"

© foto di Ospite

"La furia di Guardiola". Il Daily Telegraph sceglie Pep Guardiola per aprire il proprio inserto sportivo odierno: il tecnico catalano è stato allontanato a fine primo tempo di Manchester City-Liverpool, furioso per un gol annullato per una posizione di fuorigioco inesistente, nella partita che ne ha decretato l'uscita anticipata dalla Champions League.