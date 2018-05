The Times e il record di Momo: "Tutti si inchinano a Salah"

© foto di Lazzerini

La prima pagina sportiva del quotidiano inglese The Times è tutta dedicata a Mohamed Salah, attaccante arrivato al Liverpool dalla Roma e diventato in questo campionato il miglior marcatore della storia della Premier League per una singola stagione: "Tutti si inchinano a Mohamed Salah". 32 gol segnati in 36 presenze e il giornale scrive: "Più di Shearer, più di Suarez, più di Ronaldo".