TMW - Balzaretti: "A Pallotta è mancato il feeling con la piazza"

L’ex terzino di Roma, Torino e Fiorentina Federico Balzaretti ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com tornado sulla breve esperienza in viola e poi dell’attualità: “Non avendo avuto tantissimo spazio avevo preferito cambiare a gennaio, è stata la prima e unica volta che mi è successo, ma conservo un buon ricordo di quell’esperienza. Era una squadra particolarmente forte da Montolivo a Kuzmanovic, c’era Pazzini, Mutu, Seba Frey. Ujfalusi era un giocatore fortissimo. Parliamo di una squadra con tanti talenti o campioni”.

Cosa pensa di Dalbert?

“Mi era piaciuto molto al Nizza e pensavo si imponesse meglio all’Inter dove forse ha pagato un po' di fiducia . Ma ora alla Fiorentina mi sembra sia partito bene, a quattro dietro fa un po' fatica, ma per me è un quinto di centrocampo a cui manca ancora un po' di incisività. Secondo me i due esterni della Fiorentina sono di buon livello. Giudicarli in un momento difficile è più complicato, ma si tratta di due giocatori di buon livello”.

La Fiorentina rischia di retrocedere?

Non penso che la Fiorentina rischi di retrocedere perché comunque il livello della squadra è superiore. Anche se si entra in alcune dinamiche, specialmente in una piazza calda come questa, da cui è difficile uscire. Sopratutto perché è ormai un anno e mezzo che vive questa situazione. Ma non la vedo in lotta per la salvezza anche se è meglio uscirne il prima possibile. E credo abbiano la forza e la qualità per farlo”.

Cosa hanno portato le proprietà USA?

“Posso parlare per Roma visto che ho vissuto tutto il percorso di Pallotta. Ho visto una società completamente stravolta in positivo. c’è stata maggiore innovazione e la crescita del club è evidente. A Pallotta è mancato un po' di feeling con la città, mentre qui a Firenze con Commisso è diverso. I suoi progetti sono molto interessanti e bisogna solo che i progetti sportivi e i risultati vadano a braccetto”.

Come vede la corsa per il 4° posto?

“La Roma se la giocherà fino alla fine perché ha nel DNA l’obiettivo Champions ed è ben attrezzata per conquistarlo. Poi ci sono tante squadre forti come l’Atalanta che non è più da considerarsi una sorpresa, ma una realtà del nostro calcio.