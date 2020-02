© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mercato complicato per l'Inter per quel che riguarda l'attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione anche Simone Zaza è lontano dai nerazzurri, visto che preferisce restare al Torino. L'attaccante avrebbe infatti preferito partire a titolo definitivo mentre l'Inter ha proposto un prestito con diritto di riscatto.

Gli altri - Olivier Giroud resterà invece al Chelsea, come affermato dal tecnico dei Blues, Franck Lampard, mentre per quel che riguarda Slimani i problemi sono invece legate alle tempistiche e ai TMS per liberarlo dal prestito al Monaco.