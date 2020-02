Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Lecce è pronto in queste ultime ore di mercato a piazzare un doppio colpo in difesa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione oltre a Nehuen Paz del Bologna infatti i salentini starebbero puntando anche Juan Jesus della Roma. Il brasiliano potrebbe essere l'ultimo colpo del club giallorosso in questo mercato di riparazione.