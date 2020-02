Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Problemi importanti per Stefano Pioli in vista della gara di domani contro l'Hellas Verona. Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer non saranno infatti convocati dal tecnico rossonero a causa dell'influenza che li ha colpiti. Problemi anche per Krunic, anche lui è a rischio.