Tommasi a Il Messaggero: "Stagione stressante. La Roma può lottare per la Champions"

"Stagione stressante. La Roma può lottare per la Champions". Queste le parole di Damiano Tommasi, ex giocatore della Roma ed ex presidente dell'AIC, a Il Messaggero che le riporta all'interno questa mattina. L'ex calciatore giustifica il nervosismo di Fonseca contro il Sassuolo spiegando che così facendo dà una dimostrazione di essere coinvolto nel progetto e di tenerci: "I risultati mettono pressione, ma lui non si fa condizionare dal contratto che ha e dal rinnovo solo in caso di qualificazione in Champions: va avanti per la sua strada". Infine conclude evidenziando come i giallorossi abbiano tutte le carte in regola per inserirsi nella lotta alla Champions League.