Tonfo rossonero, Milan spazzato via dallo Spezia. Tuttosport: "Ora preoccupa la Stella Rossa"

Più che una sconfitta, un tonfo. Rumoroso e pesante. Il ko di ieri del Milan sul campo dello Spezia potrebbe avere oggi ulteriori conseguenze. Qualora l'Inter dovesse battere la Lazio, il Milan perderebbe il primato dopo 22 giornate e si presenterebbe al derby di domenica prossima da inseguitrice. Come si legge sulle colonne di Tuttosport quella del Milan è stata la peggior prestazione della stagione. Un ko che non ha alibi e scusanti, visto che il Milan era finalmente al completo. Grande merito dello Spezia, che ha dominato dal primo all'ultimo minuto senza concedere al Milan neanche un tiro nello specchio della porta. Il Milan proverà a rialzare la testa in Europa League: giovedì la sfida in casa della Stella Rossa. Pioli dovrà evitare di rovinare quanto di buono fatto fino ad oggi.