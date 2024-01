Toni alla Gazzetta su Vlahovic: "Farà 20 gol, per 100 milioni non lo venderei"

L'ex attaccante - tra le altre, anche della Juventus - Luca Toni, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del bomber bianconero Dusan Vlahovic che ha ripreso a segnare con continuità nelle ultime settimane.

Resta convinto che lo juventino segnerà almeno 20 gol in campionato?

"Lo pensavo a novembre e, a maggior ragione, ne sono ancora più convinto adesso. I bomber veri sono così e Vlahovic è un centravanti completo. Dusan, vista la stazza, aveva soltanto bisogno di stare bene fisicamente e di prendere fiducia. Ma il suo talento non è mai stato in discussione. Adesso è più sereno e ha trovato continuità".

Quale aspetto la sta impressionando maggiormente dell’ultimo Vlahovic?

"La varietà dei colpi: ha segnato gol bellissimi di destro, di sinistro e di testa. Mi sembra migliorato parecchio nelle conclusioni dalla distanza. È completo, deve soltanto continuare a lavorare e migliorare".

Se il serbo dovesse continuare a segnare con la continuità di questo inizio di 2024, in estate si riaccenderanno le sirene inglesi. Fosse nella Juventus, sacrificherebbe Vlahovic per 90 milioni?

"No, nemmeno per 100. È forte, giovane. E queste cifre arriveranno anche in futuro per uno come Vlahovic, destinato a diventare uno dei migliori nove d’Europa".