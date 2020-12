Torino, 7° ko su 11 gare. Corriere di Torino: "Belotti fa 100, ma il Toro resta a terra"

Non basta il solito ottimo Andrea Belotti al Torino per evitare una delle più brutte prestazioni stagionali, specie nel primo tempo, contro l'Udinese. Il capitano raggiunge quota 100 gol in granata, ma non può festeggiare il traguardo poiché il suo Toro colleziona la settima sconfitta su undici partite. Il Corriere di Torino in prima pagina titola così: "Belotti fa 100, ma il Toro resta a terra".