Torino, alla ricerca della fiducia: Mazzarri vuole i fatti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una partita e tante risposte. Le cercano, insieme a punti pesanti, sia il Cagliari sia il Torino. I rossoblù perché la salvezza passa per ogni partita, sopratutto per quelle alla Sardegna Arena. I granata perché dopo 4 sconfitte consecutive hanno bisogno di un’iniezione di fiducia che solo una vittoria o un bel pareggio potrebbero dare, riporta il Corriere della Sera. Perdere bene non fa al caso di Mazzarri, che lo chiarisce alla vigilia: “Contro la Fiorentina abbiamo perso proprio quando pensavo che avremmo potuto vincere. Ora servono i fatti e non le parole”. E i fatti sono punti, che diano al tecnico toscano ed al gruppo l’ossigeno che serve per lavorare al meglio e costruire un finale di campionato che porti segnali utili per la prossima stagione.