Torino, contro la Lazio tornano Baselli e De Silvestri

Il Corriere di Torino in edicola questa mattina scrive della formazione granata, che sfiderà la Lazio nel prossimo weekend. "Tornano Baselli e De Silvestri, resta il dubbio Iago Falque", titola il giornale che aggiunge come il tecnico Walter Mazzarri non voglia assolutamente che il Toro stacchi la spina in anticipo.