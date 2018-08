Torino, Corriere: "Da Aina a Meité. Mazzarri punta (anche) sui giovani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Da Ola Aina a Meité. Mazzarri punta (anche) sui giovani" titola il Corriere di Torino in riferimento al mercato del Toro: "Ieri le visite mediche del difensore nigeriano". Sulle altre trattative: "Al Toro potrebbe esserci spazio solo per gli ultimi ritocchi nel caso partisse Acquah (Empoli in pole). Si complica l'operazione Krunic: 'Ora penso possa restare e rinnovare' ha dichiarato il presidente dell'Empoli Corsi".