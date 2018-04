Torino, Gazzetta dello Sport: "Belotti ha un nemico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Belotti ha un nemico, lo stadio di Verona", titola elle pagine interne la Gazzetta dello Sport per evidenziare che l'attaccante del Torino non ha mai segnato al Bentegodi dove la sua squadra affronterà quest'oggi il Chievo. Il Gallo è tornato a correre, rincorrere e segnare come ai bei tempi e vuole dare un calcio anche ad una statistica particolare: in sette partite col Chievo non è mai riuscito a fare gol ed è rimasto a secco anche nelle sei gare disputate finora al Bentegodi tra Chievo ed Hellas. Un dato singolare per chi è abituato a segnare in tutti gli stadi.