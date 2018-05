Torino, Gazzetta: "Sprint Iago Falque, attacca il record"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sprint Iago Falque, si riprende il Torino ed attacca il record", scrive la Gazzetta dello Sport per raccontare che lo spagnolo tornerà titolare nella gara contro lo Spal. All'andata segnò una doppietta e domani vuole tornare a segnare dopo quasi 40 giorni d'astinenza. 13 gol totali (11 in A e 2 in Coppa Italia, record già stabilito nel 2014-15), doppia cifra anche negli assist, fino al problema agli adduttori che l'ha tenuto fuori a Bergamo ed a giocare appena 40' con Lazio e Napoli.