Torino, Corriere della Sera: "Cairo: 'Date tempo al mio Toro'"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Cairo sposa la linea verde: 'Date tempo al mio Toro'". Titola così il Corriere della Sera nelle proprie pagine sportive in merito al Torino, col patron granata che ha parlato delle prime sette giornate di campionato: "Che voto assegno al mio Torino dopo sette giornate? Direi che per ora è più che sufficiente". C’è tutto il tempo per alzare la media.