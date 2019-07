© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre che per le big, sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport taglio basso dedicato ancora al calcio. Si comincia col Torino, che ha ipotecato il passaggio del turno nei preliminari di Europa League, anche grazie ad una rete di Simone Zaza a sancire il 3-0 finale. "Zaza ora ci crede, sarà la stagione del grande rilancio", si legge sul giornale lombardo. Che poi si concentra proprio su una lombarda, il Brescia, e il suo gioiellino Sandro Tonali: "Tonali, grinta Brescia 'Sono pronto per la A e per il diploma'".