Torino, Il Gazzettino: "70 anni da Superga, invincibili mito per sempre"

Gli Invincibili, nessuno li dimenticherà mai. Anche chi quell'epoca non l'ha vissuta, e sono tanti visto che si parla di olte 70 anni fa ormai. Il Grande Torino, una delle migliori squadre della storia del calcio. E, in occasione dell'anniversario della tragedia di Superga in cui persero la vita quasi tutti i granata, Il Gazzettino ne parla in taglio alto: "Superga, 70 anni dopo: quegli invincibili mito per sempre".