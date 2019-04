© foto di Insidefoto/Image Sport

Non solo Juventus e Roma in campo nei tre anticipi del sabato di Serie A. Alle 15 è sceso in campo anche il Torino, che sul campo di un difensivissimo Parma non è andato oltre lo 0-0. "Pari del Torino. Mazzarri, rimpianti a Parma", si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.