Torino, La Gazzetta dello Sport sul pari con il Parma: "Il rimpianto è Toro"

vedi letture

Nella giornata di ieri sono andate in scena le prime due gare di questa Serie A 2.0. La prima in assoluta è stata quella tra Torino e Parma, che si sono divisi la posta. E La Gazzetta dello Sport dedica spazio anche a questo match: "Il rimpianto è Toro", si legge nel titolo. E ancora: "Nkoulou, un gol per Floyd. Pari del Parma, Zaza e Belotti si buttano via", in riferimento al rigore che il Gallo s'è fatto parare da Sepe.