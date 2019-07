© foto di Mattia Verdorale

"A buon punto". Questo il titolo a pagina 34 de La Stampa che dedica la sua apertura sportiva alla vittoria dei granata per 30 contro il Debrecen nei preliminari di Europa League: "Il Toro supera agevolmente il Debrecen e ipoteca la qualificazione: tra una settimana il ritorno". Ecco alcune dichiarazioni post partita dell'allenatore Wlater Mazzarri: "Non era facile bloccarli, ma siamo stati perfetti in ogni zona del campo, sono felicissimo".