Torino, La Stampa: "Cairo-Mazzarri, rinnovo per l'Europa"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de La Stampa apre con un titolo sul Torino: "Cairo-Mazzarri, rinnovo per l'Europa. Nasce il nuovo toro". Il tecnico granata chiede continuità nel progetto e il numero uno del Torino presto gliela garantirà. Il patron Urbano Cairo l’ha già detto e non perde occasione per ribadirlo: per pensare agli obiettivi più suggestivi occorre ripartire dalle basi, con uno o due novità. Walter Mazzarri avrà un ruolo più centrale nel progetto, anche grazie all'addio del direttore sportivo Gianluca Petrachi dopo 10 anni sotto la Mole.

Juventus, attesa fino alle finali - Spazio anche per la Juventus, che dovrà però attendere fino alle finali continentali prima di concentrarsi sul nuovo tecnico. Gli oggetti del desiderio bianconero, Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino saranno infatti impegnati la prossima settimana nelle finali di Europa League e Champions League. Il risiko delle panchine porta Antonio Conte all'Inter, mentre Simone Inzaghi deve chiarirsi con Lotito, anche se piace al Milan.