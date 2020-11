Torino, La Stampa: "Corsa contro il tempo per Belotti"

E' partita la "Corsa contro il tempo per Belotti". La Stampa in edicola oggi dedica spazio alle condizioni del centravanti granata, ko nell'ultimo match contro la Lazio. Problemi al ginocchio per lui ma il capitano non ha alzato bandiera bianca, ha lavorato con i preparatori ed è partito con la squadra per il recupero con il Genoa in programma oggi. Giampaolo diramerà i convocati solo stamani dopo il risveglio muscolare e dopo essersi confrontato con il ragazzo e con i medici.