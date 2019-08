© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà una seconda metà di agosto impegnativa per il Torino, tra l'inizio del campionato e il play-off di Europa League contro il Wolverhampton. La Stampa, all'interno delle sue pagine sportive, si dedica proprio a questo, concentrandosi soprattutto sui due attaccanti presenti in rosa: "Dal Toro all'azzurro: il volo di Belotti e Zaza". Il quotidiano spiega che l'affinità tra i due attaccanti della Nazionale sta crescendo e adesso Mancini potrebbe davvero convocarli insieme. Prima, però, ci sarà da battere il sodalizio inglese, probabilmente in tandem dal primo minuto.