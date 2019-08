Torino, La Stampa e le parole di Sirigu: "Bello giocarsi l'Europa così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Al Toro per questo. Bello giocarsi l'Europa in notti così" è il virgolettato di Salvatore Sirigu, portiere del Torino, evidenziato come titolo nella pagina sportiva de La Stampa dedicata ai granata. Il portiere da Minsk ha parlato della partita contro il Wolverhampton ai playoff per l'accesso alla fase a gironi di Europa League: "Sarà una sfida aperta e strana: il DNA italiano contro gli inglesi più atipici".