Torino, La Stampa elogia Mazzarri: "L'uomo in più"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

All'interno della sua sezione sportiva, l'edizione odierna de La Stampa celebra il Torino, e in particolare il suo allenatore Walter Mazzarri: "L'uomo in più" è il titolo che il giornale dedica al mister toscano. Il focus è sulla personalità che il tecnico è riuscito a imprimere ai granata: "Toro in corsa anche per la Champions" si legge, "Lavoro e realtà il suo dogma. Pronto il nuovo contratto". Tanto entusiasmo dunque in casa granata dopo il successo sul Milan, che permette di sognare addirittura il quarto posto, e quindi l'approdo in Champions League.