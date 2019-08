© foto di Giulio Falciai

"Febbre d'Europa". Questo il titolo a pagina 34 de La Stampa dedicato al Torino che stasera scenderà in campo nella partita valida per i playoff di Europa League contro il Wolves. Il quotidiano la definisce una "sfida fra squadre allo specchio" per ambizioni da grandi, organizzazione e filosofia considerate simili tra i due club. Questo è anche quello che ha detto il tecnico granata Walter Mazzarri nella conferenza stampa pre partita: "Il Wolverhampton è simile a noi, servirà lo spirito del Toro. Faremo una grande fare, dopo sfide così si diventa più maturi".