Torino, La Stampa: "Gol e non solo, l'Europa scopre Belotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gol a ripetizione e non solo, l'Europa scopre Belotti". E' questo il titolo che La Stampa dedica al Torino due giorni dopo i cinque gol rifilati allo Shakhtyor. L'attaccante ex Palermo ha messo a segno gol a raffica, ben quattro in tre gare, e sarà decisivo anche nell'ultimo preliminare, il più impegnativo, contro il Wolverhampton. Prima, però, c'è da chiudere la pratica bielorussa in trasferta.