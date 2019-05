© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi è l'altra sponda di Torino ad essere più interessata al campo, quella tinta di granata e non quella legata alla Juventus, per ragioni di classifica più che altro. Sulla prima pagina dell'edizione odierna de La Stampa si fa un focus anche sul Torino. La formazione di Walter Mazzarri infatti farà visita all'Empoli per continuare a rincorrere il sogno europeo. "Toro, vincere a Empoli per un posto in Coppa", si legge in taglio alto, di fianco all'altro titolo. Belotti e compagni con un successo continuerebbero a sognare il ritorno in Europa League.