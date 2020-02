© foto di WilMan

"L'effetto Longo alla prova Quagliarella". Questo il titolo a pagina 35 che La Stampa dedica al nuovo tecnico del Torino che in questo weekend di Serie A farà il suo esordio sulla panchina granata: "Debutto con la Sampdoria per il nuovo allenatore in un Grande Torino che torna pieno e carico di entusiasmo. I granata cercano subito la scossa: "Guai a disperdere tutta questa positività. Però una formula magica non esiste".