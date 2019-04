© foto di Simone Lorini

Il due a zero del Torino consegna al Milan una severa lezione nel posticipo domenicale: i granata, in gol con Belotti e Berenguer, ora sono a due punti dal quarto posto che vale Champions League. La Stampa oggi in edicola evidenzia la grande prestazione della squadra di Mazzarri, bravissima nello sfruttare la crisi rossonera. Nel giro di tre giorni la formazione di Gattuso ha perso quarto posto e possibilità di arrivare alla finale di Coppa Italia.