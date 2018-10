Torino, La Stampa su Belotti: "Spuntato, ma anche poco assistito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Spuntato, ma anche poco assistito. Belotti e la difficile via del gol". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa in merito all'attaccante del Torino. Il Gallo è ai minimi storici, se è vero che la sua storia più brillante è quella che si sta, o che si è, costruito in granata: due sole sono le reti, dopo dieci giornate, di un giocatore che sbaglia, ma che, allo stesso tempo, è messo nella condizione di non rendere al meglio.