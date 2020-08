Torino, La Stampa su Giampaolo: "Cambio di rotta"

vedi letture

"Cambio di rotta". Questo il titolo che La Stampa dedica, nella sua sezione sportiva, al nuovo ciclo iniziato al Torino con Marco Giampaolo. Ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione del neo tecnico e poi subito in campo per il primo allenamento: "Il cappellino granata gli gira fra le mani come il fischietto. Birilli, ostacoli, palloni: in mezzo al campo è tempo di rivoluzione. Il primo giorno di lavoro del Toro è il primo giorno di scuola per un tecnico, Marco Giampaolo, che si presenta al mondo granata fedele al suo stile: niente effetti speciali".