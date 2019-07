© foto di Mattia Verdorale

"Urbano Cairo a Bormio, tra mercato ed Europa League. Tenere i migliori vale acquistare un top player. Zaza non deve prendersi rivincite". Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato direttamente dal ritiro dei granata in quel di Bormio e ha toccato molti argomenti tra cui anche il mercato: "Ho rifiutato nove offerte. Il Toro non vende i gioielli". E alla domanda sul probabile acquisto di Verdi ha risposto così: "Vedremo, De Laurentiis è un amico ma non vuol dire che ti faccia regali".