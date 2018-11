Torino, La Stampa titola: "Export senza crisi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quasi come ai tempi di Mondonico, il Torino sorride spesso e volentieri in trasferta. La Stampa dedica spazio anche agli uomini di Mazzarri nelle sue pagine sportive e titola: "Export senza crisi: il Toro vuole un altro colpo". A Cagliari, in particolare, prossima trasferta per il rilancio in classifica. Lontano da casa il sodalizio granata è imbattuta da sette mesi.