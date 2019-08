Torino, La Stampa: "Ultima chiamata"

© foto di Mattia Verdorale

"Ultima chiamata". Titola così a pagina 34 il quotidiano La Stampa in riferimento al Torino che deve fare un'impresa nei playoff di ritorno di Europa League contro il Wolverhampton: "Per qualificarsi il Toro a Wolverhampton deve rovesciare il 2-3 dell'andata. Belotti e Zaza coppia d'attacco, Nkoulou resta fuori per motivi disciplinari".