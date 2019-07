Torino, La Stampa: "Vacanze finite"

"Vacanze finite": esordisce così nella sezione sportiva l'edizione odierna de La Stampa, riferendosi al Torino. Per via della qualificazione in Europa League, ottenuta grazie ai problemi del Milan, i granata sono infatti i primi a tornare in campo per preparare la nuova stagione. Tanto entusiasmo in squadra e sulla piazza. Nel frattempo, dal mercato sembra in dirittura d'arrivo Simone Verdi, mentre dal Watford potrebbe arrivare Adam Masina.

Juve, assalto a Icardi - Grandi manovre in casa Juventus. Ieri ci sarebbe stato un incontro segreto a Ibiza tra Fabio Paratici e Wanda Nara: obiettivo, il trasferimento in bianconero di Mauro Icardi. La Juve sembra dunque aver deciso, con Mandzukic e Higuain che dunque cercheranno un'altra sistemazione. Da segnalare anche il ritorno di Gianluigi Buffon: oggi le visite mediche.