"Toro, Zaza aspetta il brindisi. Con il Genoa può fare 100 in A". Questo il titolo che La Stampa propone nelle proprie pagine sportive in merito all'attaccante ex Juventus e Valencia, ora al Torino. Cento presenze in A è quello che, l’attaccante arrivato dal Valencia, spera di festeggiare domani al Grande Torino nel duello contro la squadra, il grifone, che lontano da casa ha preso più gol di tutta la compagnia: ben 18.