Torino, i tifosi sono stufi. Tuttosport: "Contestazione vera al Filadelfia"

vedi letture

"Contestazione vera al Filadelfia": così Tuttosport sull'incontro di ieri tra i tifosi e il Toro. E' stata contestazione vera, come non se ne vedeva da tempo. Sono arrivati in oltre 300 e ne hanno cantate di tutti i colori, a cominciare dal presidente Cairo. "Ora basta Cairo, i giochi sono finiti: te ne devi andare. I giocatori senza valori" le proteste che impazzano anche sui social. Cori anche contro Segre per il caso Dybala. Giampaolo in prima fila (nessun coro e nessuna aggressione verbale contro di lui), la squadra e i collaboratori dietro di lui, un fatto di ruolo ma anche di personalità.