"Cairo attacca arbitri e Milan" titola Tuttosport oggi in edicola. "Toro in 10 raggiunto dal Cagliari: rossoneri più lontani, il presidente furioso per l'esplusione di Zaza e il rigore non concesso a Izzo". All'interno delle pagine dedicate ai granata: "Toro fregato: scandalo! Vergogna Irrati, un anno di torti. Al di là dei propri demeriti, anche col Cagliari i granata sono stati penalizzati da arbitri e varisti (Banti). Corsa per l'Europa falsata".