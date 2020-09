Torino, Tuttosport: "Cairo non spende, povero Vagnati: ds senza portafoglio"

"Cairo non spende, povero Vagnati: ds senza portafoglio". Questo il titolo, in taglio basso, sulla prima pagina di Tuttosport sul mercato del Torino. Il quotidiano critica il presidente granata che, al di fuori alcuni acquisti a basso prezzo, non sembra essere intenzionato a spendere grandi cifre in quesa sessione di mercato. Il ds Vagnati, di conseguenza, si ritrova decisamente limitato nelle possibili operazioni di mercato in entrata.