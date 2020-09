Torino, Tuttosport: "Che scintille con l'Arsenal per Torreira!"

"Che scintille con l'Arsenal per Torreira!". Questo il titolo che è possibile trovare sulla prima pagina, in taglio laterale, di Tuttosport in riferimento ad uno degli obiettivi di mercato del Torino. Giampaolo ha chiesto esplicitamente a Cairo un acquisto: stiamo parlando di Lucas Torreira, ma al momento le proposte del Torino non sembrano aver soddisfatto l'Arsenal. Gli inglesi sono rimasti seccati per l'ultima offerta presentata: prestito gratuito.