"Clamoroso Zaza, no anche all'Inter". Questo il titolo che Tuttosport dedica all'attaccante del Torino a pagina 13: "La punta ha un contratto fino al 2022. Problemi di gestione per Mazzarri, con Belotti intoccabile e Millico da lanciare. I terzini da 4 sono diventati 3. E Ansaldi ha spesso guai fisici: pure ora. Il Toro per Zaza aveva trovato l'accordo con il club nerazzurro: prestito con diritto. Poi l'ennesimo rifiuto dell'attaccante che pretendeva una cessione definitiva. Ora spera in una svolta in panchina".