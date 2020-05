Torino, Tuttosport: "E arriva il primo positivo ragnata"

vedi letture

"E arriva il primo positivo granata". Questo il titolo a pagina 9 che Tuttosport dedica al Torino e al primo positivo al Covid: "I tamponi hanno a ieri rilevato un caso (asintomatico): Longo incrocia le dita per oggi e si prepara a un lavoro inedito. I suoi arriveranno da casa già cambiati in base a fasce orarie: subito in campo. Il Toro mantiene il riserbo sul giocatore contagiato che è già in quarantena. Esami finiti, esiti per tutti attesi entro stasera. Domani al Fila si riprendono gli allenamenti a scaglioni".