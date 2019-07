© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport di spalla si concentra poi anzitutto sul Torino, con le parole di Urbano Cairo a dettare i tempi del mercato: "Ora l'Europa, poi il mercato". Tra quattro giorni il sodalizio granata è infatti impegnato nei preliminari di Europa League contro il Debrecen. Soltanto dopo si concentrerà sul colpo in attacco, reparto per cui i principali obiettivi restano Simone Verdi e Rodrigo de Paul. Spazio poi anche all'Atalanta, con le parole del Papu Gomez: "Noi sorpresa in Champions". E al Genoa, che ha battuto il Lione in amichevole: "Grinta Genoa, Kouamé all'87' stende il Lione".