Torino, Tuttosport: "La Maratona esonera Mazzarri"

© foto di Mattia Verdorale

"La Maratona esonera Mazzarri". Questo il titolo che si prendono le pagine 8-9 del quotidiano Tuttosport sul Torino: "Dopo i fischi e i cori, una dura presa di posizione della tifoseria: il feeling con l'allenatore si è guastato, forse irreparabilmente. Cairo, il tecnico e i giocatori posano sorridenti al Filadelfia nel giorno peggiore". Intanto per Mazzarri piove sul bagnato: il giudice sportivo lo squalifa e l'allenatore sarà costretto a non sedere in panchina con la Lazio.