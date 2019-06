Torino, Tuttosport: "Millico alla Kean"

Nelle pagine interne di Tuttosport si parla anche di un giovane in rampa di lancio in casa Torino: "Millico alla Kean" è infatti il titolo dell'articolo dedicato al promettente attaccante. La parabola di Vincenzo Millico ricorda infatti molto quella di Moise Kean: i percorsi dei due bomber potrebbero sovrapporsi, con uno che aveva iniziato nella Juventus per poi passare al Torino e l'altro viceversa. Inoltre, su Millico c'è l'Hellas Verona, squadra nella quale è iniziato il processo di crescita tra i big per Kean. Il piano del Toro per Millico comunque è chiaro: resterà alla corte di Mazzarri almeno per mezza stagione, per imparare ed inquadrarsi. Dopodiché si valuterà un eventuale prestito al Verona.