Torino, Tuttosport, parla Beiranvand: "Sogno un derby con CR7"

Il portiere iraniano Alireza Beiranvand, che ha già fatto sapere di essersi innamorato della maglia del Torino dopo aver letto un libro sul Grande Torino, ha parlato ai microfoni di Tuttosport, dichiarando di sognare il derby contro Cristiano Ronaldo e ribadendo di sentirsi sicuro di poter fare una bella figura nel campionato italiano. Per il Torino potrebbe essere un'occasione per aprire a mercati finora rimasti inesplorati, visto che in patria il portiere è molto popolare, con oltre 2.2 milioni di followers su Instagram.