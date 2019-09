© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio anche alle vicende di casa Torino sulla prima pagina di Tuttosport. Il focus è su Walter Mazzarri, per il quale sarebbe pronto un rinnovo di contratto nonostante l'eliminazione dal play-off di Europa League. "Toro-Mazzarri, 2023!", titola il quotidiano, che poi parla di un prolungamento contrattuale anche per Lorenzo De Silvestri, oltre che per il tecnico di San Vincenzo.