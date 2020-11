Torino, Tuttosport su Giampaolo: "Il Genoa nel destino"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno a Marco Giampaolo con il titolo seguente: "Il Genoa nel destino". Il 22 ottobre 2016 il tecnico giunse al derby contro il Grifone con la panchina traballante come oggi e a distanza di 4 anni la storia si ripete sulla panchina granata. L'ex Milan si giocherà la fiducia di Cairo e Vagnati. In carriera ha dimostrato di aver bisogno di tempo per far rendere le squadre (Empoli, Sampdoria, Milan e adesso Torino), ma ora questo scarseggia.